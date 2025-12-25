В РКН опровергли слухи об ограничениях Twitch в России

Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке стримингового сервиса Twitch в России. Об этом сообщил RT .

«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — отметили в ведомстве.

Ранее в сети появились сообщения о том, что Twitch снижает свою активность на российском рынке. Пользователи стали чаще сталкиваться с трудностями при просмотре трансляций.

В декабре группа пользователей Telegram и WhatsApp подала иск к Роскомнадзору и Минцифры. Россияне утверждают, что блокировка звонков в мессенджерах ущемляет их конституционные права. Они попросили суд признать действия ведомств по ограничению мессенджеров незаконными и необоснованными.

Ранее Роскомнадзор обновил системы защиты от киберугроз, что вызвало сбои в работе VPN-сервисов в России. Из-за этого доступ к средствам обхода блокировок стал сложнее для пользователей.