Роскомнадзор изменил подход к блокировке запрещенного контента

Роскомнадзор обновил настройки систем противодействия киберугрозам, что привело к сбоям в работе сервисов VPN в России. Таким образом регулятор усложнил доступ к средствам обхода блокировок для пользователей, сообщил РБК .

Речь идет об оборудовании, которое РКН устанавливает на инфраструктуре операторов связи. Через него блокируют доступ к запрещенным ресурсам и отражают DDoS-атаки.

Теперь ведомство начало блокировать три новых протокола — SOCKS5, VLESS И L2TP, без которых не работает VPN. Всего таких протоколов десятки, именно они определяют устойчивость к блокировкам, уровень шифрования, скорость и защищенность соединения.

Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров отметил, что в последние месяцы протокол VLESS стал одним из наиболее популярных инструментов для обхода блокировок.

«VLESS оставляет минимум следов, что долгое время затрудняло обнаружение. Теперь системы ТСПУ научились определять его по косвенным признакам», — объяснил он.

Ранее стало известно, что работу FaceTime ограничили в России.