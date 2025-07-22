В редакции Baza изъяли компьютеры, телефоны и документы

Правоохранители изъяли технику в редакции Baza, связи с Трифоновым нет

Telegram-канала Baza сообщил, что силовики проводят обыски в редакции, изымают технику и документы. Связи с главным редактором Глебом Трифоновым до сих пор нет.

«Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен», — говорится в сообщении.

Журналисты канала заявили, что не говорят суть претензий. Они не исключили. что обыски связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленных правоохранителей.

Обыски также прошли по месту жительства Трифонова и в нескольких регионах — в том числе в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

По версии следствия, в рамках дела о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), неустановленные полицейские передавали в Telegram данные ограниченного доступа, которые впоследствии публиковались. В редакции считают, что претензии связаны именно с этим делом.