В Раменском с последствиями снегопада борются 200 человек и 55 единиц техники

В Московской области продолжается уборка снега после мощного снегопада. В Раменском коммунальные службы привлекли к работам 200 специалистов и 55 единиц техники МБУ «Содержание и благоустройство».

Рабочие прочищают тротуары, техника в основном работает на дорогах. С сугробами на узких тропинках и дорожках уверенно справляется роторная уборочная техника.

Работы идут по строгому графику. Коммунальщики сначала расчищают дороги с автобусным движением, подъезды к больницам, школам, тротуары и остановки. В четверг они отправятся на муниципальные дороги с асфальтовым покрытием и меньшей интенсивностью.

Накануне из Раменского вывезли 1200 кубометров снега. Всего в период с 1 по 27 января этот объем составил 37 тысяч кубометров.

Синоптик Евгений Тишковец сообщал, что в Подмосковье за сутки выпало 50% месячной нормы осадков.