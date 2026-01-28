В Подмосковье за сутки выпала половина месячной нормы осадков

За минувшие сутки на территории Московской области выпало до 50% месячной нормы осадков. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, больше всего снега выпало в Кашире — до 20 миллиметров. Также по 15 миллиметров осадков выпало в Черустях и Серпухове при норме 42 и 39 соответственно.

В Коломне выпало 14 миллиметров осадков при норме 41, в Волоколамске — 12 миллиметров при норме 41, в Наро-Фоминске — 11 миллиметров при норме 44.

«За минувшие сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало 10 миллиметров осадков, столько же в Тушино. На Балчуге — 11 миллиметров осадков, что составляет 20% месячной нормы», — написал Тишковец.

Ранее в Домодедове коммунальщики вышли на уборку улиц от снега в две смены. В регионе все службы работают в круглосуточном режиме, отмечал вице-губернатор Владислав Мурашов.