Коммунальщики вывезли из Раменского 1200 кубометров снега 27 января: работы идут нон-стоп

Сильнейший снегопад продолжается в Подмосковье, за сутки выпало 50% месячной нормы осадков, коммунальщики борются со снегом 24 часа в сутки. О том, как идет расчистка улиц в Раменском, рассказал 360.ru бригадир пятого сектора МБУ «Содержание и благоустройство» Андрей Русинов.

«Мы находимся на улицах Броненская и Лесная, проводим уборку тротуаров. В утреннее время люди идут на работу, в садики. Чтобы им было удобно ходить по тротуарам, чистим дорогу. Сегодня у меня работают 17 человек, два трактора и две единицы специализированной роторной техники», — пояснил специалист.

На маршрутах расчистки задействовали тракторы и комбинированные машины. На данный момент службы продолжают приводить в порядок тротуары, пешеходные переходы, подходы к подъездам социальных объектов.

Работы ведутся по графику. Коммунальщики расчищают дороги с автобусным движением, подъезды к школам, больницам, остановки и тротуары. В четверг они перейдут к муниципальным дорогам с меньшей интенсивностью и асфальтовым покрытием.

С пятницы службы отправятся работать на грунтовых дорогах в селах и поселках. Накануне специалисты вывезли из Раменского 1200 кубометров снега. А в период с 1 по 27 января этот объем составил 37 тысяч кубометров.

Также дорожные службы в Клину и под Истрой вышли на уборку снега в ночную смену. Рабочие расчистили дороги и тротуары, обработали территорию противогололедными реагентами.