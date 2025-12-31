В Пулкове на вылет задержались 25 рейсов

Пулково сообщило о задержке 25 рейсов более чем на два часа

В аэропорту Пулково задержали 25 рейсов с разницей времени вылета более чем на два часа. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

С пассажирами работают представители авиакомпаний. Им предоставили питание и напитки в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

В пресс-службе уточнили, что основными причинами задержек стали метеоусловия и позднее прибытие воздушных судов.

«Операционные службы Пулкова делают все возможное для скорейшего возвращения рейсов в расписание», — заявили в аэропорту.

Ранее рейс солистов Театра имени Шаляпина в Санкт-Петербург из Сочи задержали на 12 часов из-за непогоды. Труппа музыкантов дружно пела прямо в терминале, удивив других пассажиров.

До этого из-за погодных условий в аэропорту Калининграда два рейса отменили, более 30 задержали. Пассажирам рекомендовали быть готовыми к ожиданию ввиду усиления ветра.