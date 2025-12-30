Солисты театра Шаляпина застряли на 12 часов в аэропорту Сочи из-за непогоды

Из-за непогоды в Сочи почти на 12 часов задержался вылет рейса в Санкт-Петербург. Среди застрявших оказались 60 человек из труппы Музыкального театра имени Шаляпина, о ситуации 360.ru рассказала солистка Назия Аминева.

«Подумали, что связано с беспилотниками. Спрашивали, что с самолетом. В аэропорту Сочи есть дворик, можно выйти на улицу. Видела зимнюю грозу в первый раз в жизни, идет снег и молнии. Поняли, что самолет отложили из-за погодных условий, просто из-за налипания снега. По моим подсчетам, сидели мы около 16 часов, считаю время от приезда до вылета», — сказала солистка.

По ее словам, сначала вылет неоднократно переносили на 30 минут, а затем — на более поздний срок.

Аминева отметила, что артистов обеспечили едой и водой, ваучер обновляли несколько раз. Они развлекались как могли: пели, играли в игры и рассказывали анекдоты.

«Другие посетители аэропорта были в шоке. Но нужно отдать должное, мы все друг друга поддерживали, спали по очереди на диванах. Познакомились с другими пассажирами, охраняли вещи друг друга. В итоге посадку объявили в два часа ночи с чем-то, вылетели мы в четыре утра», — добавила она.

Артистка добавила, что постоянно сталкивается с задержками рейсов, из-за чего приходится корректировать график.

Южная транспортная прокуратура отметила, что взяла под контроль вопрос задержки рейсов из-за погодных условий в Сочи. В 09:00 пресс-служба аэропорта сообщила, что обслуживание самолетов на перроне ведется в порядке очередности, службы воздушной гавани перешли на усиленный режим работы. Пассажиров предупредили, что авиакомпании будут стабилизировать график в течение всего дня 30 декабря.

