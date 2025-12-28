В аэропорту Калининграда два рейса отменили, более 30 задержали из-за непогоды

В аэропорту Калининграда отменили два рейса. Задерживают еще 36, указано в онлайн-табло «Храброво».

По данным онлайн-табло на 06:20 (07:10 по московскому времени), два рейса в Москву отменены. Задерживаются самолеты на прилет и вылет в Москву, Санкт-Петербург и Минск.

В субботу ГУ МЧС Калининградской области предупредило об усилении северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду. По информации Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», ветер будет особенно сильным на побережье ночью и утром воскресенья.

«В аэропорту „Храброво“ ожидаемо наблюдаются задержки рейсов», — говорится в сообщении.

Накануне в Шереметьеве 14 рейсов ушли на запасные аэродромы. Два рейса отменили. В аэропорту объявили, что обслуживание пассажиров займет больше времени. Рекомендовали быть готовыми к ожиданию из-за усиленных мер безопасности.