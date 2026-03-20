В Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

В Московской области продлили желтый уровень погодной опасности, введенный в связи с гололедицей. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщил ТАСС .

Желтый погодный уровень продлили до 02:00 вторника. Жителей столицы и Подмосковья предупредили, что гололедица может образовываться в утренние и ночные часы.

Представитель Гидрометцентра напомнил, что в прошлый раз аналогичные ограничения действовали до 09:00 20 марта.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей столицы о потеплении в выходные. В городе прогнозируется солнечная погода, температура поднимется до +13 градусов. Несмотря на это, ночью столбики термометров могут упасть до отметок -5… 0 градусов.

На фоне потепления через несколько недель в Москве может зацвести сакура. По словам кандидата сельскохозяйственных наук Вячеслава Маслова, полюбоваться цветами можно будет уже в середине апреля.