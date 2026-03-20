Эксперт по сельскому хозяйству Маслов допустил начало цветения сакуры в Москве в середине апреля

Кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов в беседе с «Москвой 24» предположил, что сакура в Москве может начать цвести примерно в середине апреля.

По словам эксперта, точный срок назвать сложно из-за нестабильности погоды. В целом по России это растение чаще всего радует своими цветами на майские праздники.

Длительность цветения сакуры зависит от погодных условий. Оптимальной считается температура +12…+15 градусов. Если воздух прогреется до +20 градусов и выше, то цветение закончится быстрее. В целом оно длится от шести до 10 дней.