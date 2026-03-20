Синоптик Ильин: 21 и 22 марта в Москве будут солнечными из-за антициклона

В выходные москвичей ждет теплая и солнечная погода. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Все будет хорошо, погода определяется обширным антициклоном», — подчеркнул он.

Специалист уточнил, что днем столбики термометров поднимутся до отметки в +13 градусов. Ночью температура может опуститься до -5… 0 градусов.

По словам Ильина, жители столицы 21 и 22 марта смогут насладиться солнечной погодой. Атмосферно давление в выходные повысится — оно составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова предупредила, что на фоне теплой погоды в марте могут активизироваться слепни.

Насекомые вылетают, когда температура достигает +12…+18 градусов. Они начинают нападать на человека через три-пять дней после пробуждения. Биолог посоветовала промывать место укуса и обрабатывать антисептиком.