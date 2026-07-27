В Дзержинском у карьера нашли трех собак в тяжелом состоянии с рваными ранами

В Московской области у карьера в Дзержинском нашли трех собак в критическом состоянии. На телах животных видны рваные раны, им срочно нужна помощь ветеринаров, рассказала 360.ru очевидица Ирина.

По ее словам, раньше на этом месте была частная баня, и там жила одна собака. После того как постройку снесли, животное осталось. Откуда взялись еще две собаки, неизвестно.

Две черные собаки бродят по пляжу и попрошайничают, а третья все время сидит в будке — по всей видимости, не может ходить.

«Я в течение недели туда ездила, подкармливала их, и она, как сидела в этой будке и не выходила, так и сидит», — рассказала Ирина.

Волонтер предполагает, что у собаки проблемы с лапами. Ирина подкармливала животных всю неделю, но ни разу не видела, чтобы это делал кто-то еще. Миски стоят, но людей рядом не было. Женщина боится, что третья собака так и умрет в будке, если ей не помочь.

В июне в Тольятти зоозащитники спасли истекавшего кровью пса.