В Пензенской области восстановили электроснабжение в 12 тысячах домах

В Пензенской области без света остались более 19 тысяч домов, около 76 тысяч жителей, свыше 200 социально значимых объектов и 60 котельных в 166 населенных пунктах. На данный момент электроснабжение восстановили в 12 тысячах домах. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Как сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Пензе продолжаются работы по подключению домов в микрорайоне Арбеково. На месте работают 61 аварийная бригада, более 200 специалистов и почти 100 единиц техники.

В настоящее время без электричества остаются свыше семи тысяч домов в 45 населенных пунктах, свыше 31 тысячи человек и 60 социальных объектов. Еще 12 котельных временно питаются от резервных источников. Власти усилили контроль за ходом работ, следующее заседание комиссии запланировано на вечер.

Одесса погрузилась во тьму после ночной атаки. В регионе получили повреждения объекты энергетики и промышленности.