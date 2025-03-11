Сегодня 02:18 В самозапрете на кредиты нашли лазейку. Чем грозят махинации с займами Финансист Бархота: лазейка в самозапрете на кредиты закроет путь к новым займам 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Деньги

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Россиян защитили от мошенников с помощью самозапрета на оформление кредитов, но они сами стали проворачивать аферы. Банки и микрофинансовые организации столкнулись с тем, что ограничившие себя клиенты начали приходить за новыми займами, чтобы потом отказаться от погашения незаконно выданной суммы. О том, чем грозят такие махинации — в материале 360.ru.

В банк за кредитом после самозапрета

О случаях, когда оформившие самозапрет на кредиты клиенты пришли для получения нового займа, газете «Ведомости» сообщили представители ВТБ, Почта-банка, «Займера», «Саммита», «Лайм-займа», «Мигкредита», Webbankir и группы компаний Eqvanta. Они сошлись во мнении, что с 1 марта число заемщиков с самозапретом выросло, но массовым это явление не стало. На таких клиентов пришлось 1-3% от всех заявок.

Фото: РИА «Новости»

Представители банков и микрофинансовых организаций подчеркнули, что речь идет о злоупотреблении правами или новом виде потребительского экстремизма. Дело в том, что получивший кредит заемщик с самозапретом может его не вернуть, заявив о нарушениях со стороны банка. При этом особо хитрые клиенты обратились сразу в несколько организаций для оформления кредитов. Участники рынка отметили, что такие люди обладают высокой финансовой грамотностью, если сумели придумать подобную схему.

Фото: РИА «Новости»

По мнению специалистов, недобросовестные заемщики рассчитывали на временной лаг между оформлением самозапрета и отметкой в кредитной истории или же ошибочно посчитали, что инфраструктура кредитных учреждений еще не готова к новым правилам. Но в этом вопросе они просчитались: банки уже готовы к отказам в выдаче денег клиентам, установившим самозапрет.

Как самозапрет на кредиты изменил работу банков

Банки для дополнительной перестраховки усилили проверку заемщиков, поэтому теперь процедура одобрения кредита занимает больше времени. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что сотрудники кредитных учреждений начали внимательнее изучать клиентов, чтобы не отдать деньги тем, кто успел оформить себе самозапрет.

Как правило, такой статус ставят себе платежеспособные клиенты с высоким доходом и низкой закредитованностью. Из-за этого они проходят по всем кредитным метрикам, но одобрять им выдачу займа нельзя, потому что велик риск, что у клиента есть самозапрет. Андрей Бархота Эксперт финансового рынка

Он добавил, что не видит причин для дальнейшего увеличения числа случаев, когда людям с самозапретом одобрили кредиты, потому что банки сильно закрутили гайки, опасаясь столкнуться с недобросовестными заемщиками.

Почему люди с самозапретом могут не погашать кредит

Выданный кредит человеку с самозапретом фактически идет в обход федерального закона. То есть его можно признать мошенническим или притворным, несуществующим. При этом недобросовестный заемщик никакого уголовного наказания не понесет, отметил Бархота.

Самозапрет — это изменение статуса клиента. Если его не замечают или игнорируют в банке, то это не кредитный риск, а операционный, который можно списать на недоработку IT-системы, несовершенство инфраструктуры или процессов. Андрей Бархота Эксперт финансового рынка

Однако совсем без наказания такой клиент не останется, потому что в дальнейшем он попадет в черный список неплательщиков и оформить кредит, когда он ему действительно станет необходим, уже не сможет.

Фото: РИА «Новости»

Если репутацию подмочить один раз, то последствия очень сложно исправить. Такие финансовые экстремисты в дальнейшем станут нерукопожатными со стороны кредитных организаций. Андрей Бархота Эксперт финансового рынка

Финансовую потерю в таких случаях несет кредитная организация, но репутацию, которую потом не восстановить, потеряет заемщик.

Кто оформляет кредиты после введения самозапрета

Эксперт финансового рынка не исключил, что недобросовестных заемщиков среди тех, кто оформил самозапрет, немного. Подавляющее большинство своими запросами в финансовые организации проверяли, изменился их статус или нет.

«Многие это сделали, чтобы узнать, работает ли самозапрет», — пояснил Бархота.

Фото: РИА «Новости»

Он не исключил, что часть запросов в банки могли отправить мошенники для проверки потенциальных жертв.

«Если сразу после самозапрета возникают заявки на кредиты, то, скорее всего, это действия мошенников, которые пытаются прощупать, сколько потенциальных жертв они потеряли», — добавил эксперт.

Как оформить самозапрет на кредиты в марте 2025 года

Функция добровольного запрета на кредиты россиянам пока доступна только через портал «Госуслуги». Новая функция появилась 1 марта. Владелец аккаунта может выбрать банк или МФО, где он не сможет получит заем, а также запретный способ оформления заявки: только онлайн или онлайн и в офисе.

Под самозапрет не попадают залоговые автомобильные кредиты, ссуды на образование и ипотека. Также норма не распространяется на уже взятые займы. Их придется погасить в любом случае.

Фото: РИА «Новости»

Важно учитывать, что после установки самозапрета метка в кредитной истории появляется сразу, но действовать ограничение начинает только на следующий день. Если же человек хочет снять ограничение, то для взятия кредита ему необходимо будет подождать два дня. Пока отмена ограничений действует только через «Госуслуги», но для ее заверения придется оформить усиленную электронную подпись через систему «Госключ». С 1 сентября оформить и снять самозапрет можно будет лично в МФЦ. По данным Объединенного бюро кредитных историй, за первую неделю новой услугой воспользовались 3,6 миллиона россиян, из которых 3,4 миллиона оформили право на полный самозапрет на все виды кредитов. При этом за этот же срок 6,5 тысячи человек сняли с себя самозапрет.

Оформление самозапрета через «Госуслуги» или МФЦ: что лучше?

На «Госуслугах» процесс оформления самозапрета на кредиты занимает считаные минуты, большая часть из которых уходит на формирование цифровой подписи, если ее у человека нет, заявил Андрей Бархота. Он подчеркнул, что такой же скорости в МФЦ можно не ждать.

МФЦ — не банки и не региональные представительства финансового регулятора, под подобную работу они не заточены. Сотрудникам придется собирать данные из бюро кредитных историй, учитывать множественные другие нюансы, поэтому внедрить все это быстро не получится. Андрей Бархота Эксперт финансового рынка

На «Госуслугах» оформление проходит быстрее за счет концентрации всей необходимой информации, начиная от налоговой, банков и бюро кредитных историй.

Фото: РИА «Новости»

По оценке Бархоты, максимальное время, которое люди тратили на оформление самозапрета на кредиты через «Госуслуги», составило 15 минут, и то только потому, что у них не было электронной подписи. Это меньше, чем могла занять дорога до ближайшего МФЦ.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе ведущей 360.ru Региной Ореховой заявил, что после 1 сентября, когда самозапрет на кредиты можно будет оформить и снять в МФЦ, жизнь для далеких от компьютера россиян упростится. «Вы приходите в МФЦ и говорите, что хотите оформить самозапрет на кредиты. Девушка либо скажет, что пройдите к терминалам, там молодой человек вам поможет, либо сразу выдаст вам квиточек с очередью, и вы будете ждать, когда вас позовут», — пояснил он. Юденков добавил, что для оформления или снятия запрета важно при себе иметь паспорт, чтобы подтвердить свою личность. Все остальное — задача сотрудников центра.