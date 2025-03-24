В Орловской области не нашлось беременных школьниц, которым положены выплаты

Клычков: в Орловской области нет учениц, подпадающих под выплату по беременности

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, расширивший программу поддержки беременных включением в нее школьниц, заявил, что на данный момент в регионе нет учениц, претендующих на выплату. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Всех, к моему удивлению, очень заинтересовал мой указ о выплате в 100 тысяч рублей для беременных, обучающейся в общеобразовательных организациях. <…> Прошу учесть, что в настоящее время у нас в регионе нет подпадающих под эту категорию девушек», — написал Клычков.

Губернатор отметил, что принял норму не по собственной инициативе, а опираясь на рекомендацию Министерства труда России, которую федеральный орган направил во все регионы. По словам Клычкова, соответствующий указ подписали главы еще более 40 субъектов страны.

Он подчеркнул, что считает включение школьниц в программу поддержки беременных не поводом для громких заголовков, а способом поддержать попавших в непростую ситуацию девушек.

«Надо иметь ввиду, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. И наша задача, раз уже это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери», — заключил глава региона.

Ранее инициативу о выплате беременным школьницам в Орловской области прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По словам омбудсмена, мера касается не только школьниц, но и студенток колледжей и университетов, а исключение учениц школ из программы выплат могло бы восприниматься как дискриминация и нарушение их прав.