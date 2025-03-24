Беременным школьницам пообещали выплаты в российском регионе
Орловские школьницы получат по 100 тысяч за беременность и роды
Власти Орловской области расширили программу поддержки беременных, включив в нее учениц школ. Это следует из указа главы региона Андрея Клычкова, документ опубликовали на официальном сайте региональных властей.
Финансовую поддержку молодым беременным девушкам, студенткам колледжей и университетов, орловские власти начали оказывать в 2024 году. Теперь та же программа действует и в отношении школьниц.
В документе губернатор распорядился изменить четвертый пункт. Теперь выплата положена тем девушкам, которые проходят «обучение по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования».
В указе Клычкова сроки реализации программы финансовой помощи ограничены 2027 годом. Будут ли ее продлевать, неизвестно.
Единовременная выплата по такой программе в Орловской области составляет 100 тысяч рублей. Мера призвана стимулировать рождаемость и поддержать женщин региона.
Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянкам уходить в декрет на любом сроке беременности.