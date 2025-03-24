Беременным школьницам пообещали выплаты в российском регионе

Орловские школьницы получат по 100 тысяч за беременность и роды

Власти Орловской области расширили программу поддержки беременных, включив в нее учениц школ. Это следует из указа главы региона Андрея Клычкова, документ опубликовали на официальном сайте региональных властей.

Финансовую поддержку молодым беременным девушкам, студенткам колледжей и университетов, орловские власти начали оказывать в 2024 году. Теперь та же программа действует и в отношении школьниц.

В документе губернатор распорядился изменить четвертый пункт. Теперь выплата положена тем девушкам, которые проходят «обучение по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования».

В указе Клычкова сроки реализации программы финансовой помощи ограничены 2027 годом. Будут ли ее продлевать, неизвестно.

Единовременная выплата по такой программе в Орловской области составляет 100 тысяч рублей. Мера призвана стимулировать рождаемость и поддержать женщин региона.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянкам уходить в декрет на любом сроке беременности.