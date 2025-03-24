Омбудсмен Волынец: выплаты для беременных в Орловской области распространяются и на студенток

Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета, прокомментировала инициативу о выплате беременным школьницам в Орловской области. Об этом сообщил RT .

По словам омбудсмена, данная мера касается не только школьниц, но и студенток колледжей и университетов.

«С одной стороны, может показаться, что нововведение может подтолкнуть несовершеннолетних к беременности, а с другой стороны, необходимо понимать, что некоторые школьницы уже совершеннолетние и вполне могут быть замужем», — заявила эксперт.

Она пояснила, что исключение школьниц из программы выплат могло бы восприниматься как дискриминация и нарушение их прав.

Волынец также подчеркнула необходимость психологической помощи и материального обеспечения юных матерей, особенно тех, кто сталкивается с отсутствием поддержки от родителей или партнера.