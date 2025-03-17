В Оптиной Пустыни заранее открыли двери для желающих проститься со старцем Илием

Оптина Пустынь на день раньше открыла двери для всех желающих проститься с духовником братии монастыря и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом Илием. Сейчас на территории большие очереди желающих проводить старца в последний путь. Фото и видео опубликовали в Telegram-канале монастыря.

Пресс-секретарь Оптиной Пустыни монах Каллиник (Дмитриев) в беседе с РИА «Новости» сообщил, что прощание с умершим старцем Илием должно было начаться только в полдень 17 марта, однако паломники стали пребывать в монастырь с воскресенья.

«Еще со вчерашнего дня обращаются люди, мы их не фиксируем. В общем, мы просто открыли двери: они притекают, утекают, свободное движение», — заявил он.

Похороны Илия состоятся 18 марта. Отпевание и погребение возглавит патриарх Кирилл.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин), который был духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла, умер ночью 15 марта. Ему было 93 года.

До конца жизни он молился за Россию и завершение специальной военной операции. Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов заявил, что последнее пророчество старца перед смертью — победа России в конфликте.