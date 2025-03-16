Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Оптиной пустыни.

«Наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник братии монастыря Оптина пустынь, духовник патриарха Московского и всея Руси, отошел к Господу поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни», — сообщили в монастыре.

Его братия попросила молитв об упокоении новопреставленного.

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий родился в селе Становой Колодезь в Орловской области в 1932 году. В конце 50-х он учился в Саратовской семинарии, а затем продолжил образование в Ленинградской духовной семинарии и поступил в академию.

Монаха в 1980-х направили в Оптину пустынь в качестве духовника, там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.

Схиигумен в течение 20 лет возрождал старческое служение, которым славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в поселке Переделкино в Московской области.