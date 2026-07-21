В Общественной палате призвали ввести скидки для пенсионеров на услуги ЖКХ

Замсекретаря ОП РФ Гриб призвал ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ

Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой предоставлять скидки на все коммунальные услуги неработающим пенсионерам. Свое мнение он выразил в беседе с РИА «Новости» .

«Я считаю, что для неработающих пенсионеров должна быть скидка на коммунальные услуги. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты», — сказал он.

Гриб отметил, что особое внимание следует уделить пожилым людям в частных домах. Их траты на содержание жилья и ЖКУ часто выше, чем у жильцов квартир. Кроме того, возможность субсидий и льгот нужно утвердить на федеральном уровне.

По мнению замсекретаря ОП России, такая мера удержит людей в малых населенных пунктах, многие пенсионеры перебираются в города из-за высокой стоимости содержания домов.

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