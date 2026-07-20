Названы регионы с самыми прибыльными подработками для пенсионеров

Российские пенсионеры могут найти самую прибыльную подработку на Алтае и в Магаданской области. Курьерам там платят больше 60 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Подработки».

«Наиболее высокие вознаграждения для пенсионеров отмечены на Алтае — 63 827 рублей в среднем в месяц. Далее Магаданская область — 62 186 рублей. Общей тенденцией для регионов стала востребованность курьерской подработки — входит в число доходных предложений для пенсионеров», — говорится в исследовании.

На третьем месте расположилась Якутия со средним доходом в 58 810 рублей в месяц. Специалисты заметили, что на Дальнем Востоке стремительно меняется рынок труда — число вакансий с частичной занятостью увеличилось вдвое, а зарплатные предложения за год выросли на 25%.

Ранее россиян предупредили о рисках потерять доход от пенсионных накоплений.