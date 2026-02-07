Сегодня 18:57 Премьера Открытого лектория о будущем прошла в Национальном центре «Россия» 0 0 0 Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» Общество

В Национальном центре «Россия» 7 февраля состоялась премьера Открытого лектория «Создавая будущее: сюжеты и истории». Это цикл встреч с футурологами, учеными и экспертами из разных стран. Мероприятие посвятили искусству сторителлинга в рекламе, кино и видеоиграх.

Открытый лекторий начался с темы «Просвещение через истории». «Такой формат востребован. Симпозиум стал частью большого Открытого диалога, к которому мы приглашаем присоединиться всех — к честному, яркому, смелому и интересному разговору о нашем будущем. Мы ясно понимаем: чтобы двигаться вперед, не всегда нужно изобретать новое — важно переосмысливать уже имеющийся опыт», — отметила гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова. Историческое наследие — «взлетная площадка» для движения в будущее. Многие сюжеты в мире похожи, сейчас настало время по-новому их пересказать через собственные традиции и смыслы. «В сторителлинге сегодня все большее значение приобретает визуальная составляющая. Визуализация — это эмоция, образ, картинка, которая помогает почувствовать и понять. И именно с этим пока возникают сложности», — добавила Виртуозова.

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Она отметила: чтобы по-настоящему рассказать историю, нужно уметь ее увидеть и показать. Неизменными останутся лишь библейские истины. В современном мире сторителлинг играет огромную роль. С каждым днем растет потребность в тех, кто умеет просто и понятно объяснять сложные вещи. «Сторителлинг всегда заключался в том, чтобы понимать мир и собственную жизнь одновременно. Мы должны учитывать, кто рассказывает нам о мире и с какой точки зрения. Только тогда мы создаем собственные „рамки“ — призму, через которую смотрим на мир», — объяснила продюсер, сценарист и режиссер из США Мехрет Мандефро. В будущем сторителлинг уйдет от чтения и пересказа текстов к технологии «генетического погружения», считает автор YouTube-канала «История по Черному» Алик Черный.

В недалеком будущем появится «аватар», который полностью будет насыщен нашими чувствами и эмоциями. Это голограмма, которой нельзя навредить и которая не сможет ни на что повлиять. Ее можно отправить в определенное историческое время или событие — в Древнюю Грецию, Древний Рим, Древнюю Русь. И когда голограмма там окажется, мы сможем почувствовать дуновение ветра, потрогать Нил, ощутить все в своих ладонях. Алик Черный

По словам Черного, в будущем технологии и нейромеханизмы могут изменить само понимание истории и позволят глубже окунуться в прошлое.

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Российские и зарубежные эксперты обсудили, как история и сторителлинг меняют кино, игры, рекламу и просвещение. Сценарии будущего от спикеров визуализировали в нейророликах в сопровождении персонажа-рассказчика Алисы. Ее придумала команда KROLIKI на «Первом кубке нейроконтента», разработка стала символом проекта «Создавая будущее». В рамках Открытого лектория представили экспозицию «Однажды я…». Гости могут продолжить фразу текстом, рисунком или личной историей, чтобы создать общую картину завтрашнего дня. Посмотреть Открытый лекторий можно на сайте russia.ru в разделе «Трансляции и видео», в соцсетях и на страницах Национального центра «Россия» на видеохостингах.