В Новосибирске запретили полеты БПЛА в первой половине сентября

В Новосибирске запретили полеты БПЛА с 1 по 15 сентября

Запуск беспилотных летательных аппаратов запретили с 1 по 15 сентября в Новосибирске для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«С 01.09.2025 по 15.09.2025 во время проведения мероприятий запуск беспилотных летательных аппаратов запретили в Новосибирске», — отметили в мэрии.

В пресс-службе подчеркнули, что решение приняли в целях антитеррористической защищенности населения.

Эта мера позволит обеспечить безопасность в период единого дня голосования и проведения торжественных мероприятий, посвященных новому учебному году, добавили в городской администрации.

Ранее власти Чувашии вели полный запрет на фото- и видеосъемку дронов, а также действия сотрудников силовых структур при отражении атак беспилотников.

Также суд оштрафовал блогершу, снявшую ролик на фоне горящей нефтебазы в Сочи.