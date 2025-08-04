Суд оштрафовал блогершу, снявшую видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

В Сочи вынесли приговор девушке, снявшей видео на фоне горящей нефтебазы. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Материалы административного дела 20-летней Карины О. рассматривал Адлерский районный суд.

Девушка выложила в социальной сети видеоролик с последствиями прилета БПЛА по базе хранения горюче-смазочных материалов в Адлерском районе. Размещенная информация нарушила правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в действиях блогерши нашли признаки административного правонарушения — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Девушка в суде призналась, что совершила необдуманный поступок под влиянием алкоголя.

Суд рассмотрел материалы дела и признал ее виновной. Карине назначили штраф в размере 30 000 рублей.

Всего полиция Сочи задержала трех участников скандального видеоролика с кадрами пожара на загоревшейся после падения обломков беспилотника нефтебазе. Оказалось, что «отчаянные зумеры» приехали в город из Нижнего Тагила.