В Чувашии ввели запрет на съемку беспилотников

В Чувашии ввели полный запрет на фото- и видеосъемку БПЛА

Власти Чувашии вели запрет на фото- и видеосъемку беспилотников, а также действия силовых структур при отражении атак дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, также запрещено снимать территории охраняемых важных объектов региона.

«Запрещается размещать такую информацию в СМИ, интернете и соцсетях», — написал Николаев.

Губернатор объяснил, что цель ограничений — недопущение утечки информации, которой противник может воспользоваться для новых ударов.

«На первом месте жизнь и безопасность людей. Прошу каждого отнестись к ограничениям с полной ответственностью и пониманием. Это общая защита, спокойствие и безопасность наших семей», — отметил он.

Правительство Чувашии в Telegram-канале уточнило, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность, нарушителей накажут штрафами.

Ранее суд оштрафовал кубанскую блогершу, снявшую ролик на фоне горящей нефтебазы в Сочи.