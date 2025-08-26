В Чувашии ввели запрет на съемку беспилотников
Власти Чувашии вели запрет на фото- и видеосъемку беспилотников, а также действия силовых структур при отражении атак дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.
По его словам, также запрещено снимать территории охраняемых важных объектов региона.
«Запрещается размещать такую информацию в СМИ, интернете и соцсетях», — написал Николаев.
Губернатор объяснил, что цель ограничений — недопущение утечки информации, которой противник может воспользоваться для новых ударов.
«На первом месте жизнь и безопасность людей. Прошу каждого отнестись к ограничениям с полной ответственностью и пониманием. Это общая защита, спокойствие и безопасность наших семей», — отметил он.
Правительство Чувашии в Telegram-канале уточнило, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность, нарушителей накажут штрафами.
Ранее суд оштрафовал кубанскую блогершу, снявшую ролик на фоне горящей нефтебазы в Сочи.