В Новосибирске прошел парад в честь 80-летия Победы

На главной площади Новосибирска прошел парад в честь 80-й годовщины Победы

На площади Ленина в Новосибирске прошел военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Торжественное прохождение открыла рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. По площади прошли знаменные группы курсантов Новосибирского военного института Росгвардии со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и исторический парадный расчет роты моряков, летчиков и пехоты.

Под сопровождение сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона торжественным маршем прошли военнослужащие пограничного управления и противовоздушной обороны ФСБ, Центрального военного округа, курсанты Новосибирского военного института войск национальной гвардии, Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища, подразделения Росгвардии, авиационного кадетского корпуса, главков МЧС, ФСИН и МВД, а также юнармейцы, в том числе из движения «Молодая Гвардия» из ЛНР.

Парадную механизированную колонну возглавлял танк Т-34. Впервые в составе колонны прошли боевая разведывательная машина БРМ-1КМ и боевая машина пехоты БМП-2М, подготовленные для ведения боя в современных условиях.

В параде также приняли участие машины из состава оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», противодиверсионные машины «Тайфун-М», бронеавтомобили «Тигр», мобильные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», бронетранспортеры и другая техника.

Ранее парад Победы стартовал в самых восточных регионах России, в том числе Бурятии, писал RT.