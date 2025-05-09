В Новосибирске прошел парад в честь 80-летия Победы
На главной площади Новосибирска прошел парад в честь 80-й годовщины Победы
На площади Ленина в Новосибирске прошел военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило РИА «Новости».
Торжественное прохождение открыла рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. По площади прошли знаменные группы курсантов Новосибирского военного института Росгвардии со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и исторический парадный расчет роты моряков, летчиков и пехоты.
Под сопровождение сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона торжественным маршем прошли военнослужащие пограничного управления и противовоздушной обороны ФСБ, Центрального военного округа, курсанты Новосибирского военного института войск национальной гвардии, Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища, подразделения Росгвардии, авиационного кадетского корпуса, главков МЧС, ФСИН и МВД, а также юнармейцы, в том числе из движения «Молодая Гвардия» из ЛНР.
Парадную механизированную колонну возглавлял танк Т-34. Впервые в составе колонны прошли боевая разведывательная машина БРМ-1КМ и боевая машина пехоты БМП-2М, подготовленные для ведения боя в современных условиях.
В параде также приняли участие машины из состава оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», противодиверсионные машины «Тайфун-М», бронеавтомобили «Тигр», мобильные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», бронетранспортеры и другая техника.
Ранее парад Победы стартовал в самых восточных регионах России, в том числе Бурятии, писал RT.