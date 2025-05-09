Парад Победы стартовал в самых восточных регионах России

Военный парад к 80-летию Великой Победы прошел в Приморье и на Сахалине

На Дальнем Востоке прошли первые в России военные шествия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздник отметили жители Владивостока, сообщила пресс-служба госадминистрации.

Во Владивостоке парад с участием 1,9 тысячи человек и более 50 единиц техники начался в 10:00 (03:00 по московскому времени). По его завершении планировалось шествие «Бессмертного полка».

Школьники из 19 детских коллективов Владивостока в подарок землякам записали песню «Любимый город». После шествия на центральной площади откроется полевая кухня, пройдут тематические мастер-классы и акция «Вальс Победы». Вечером прогремит салют.

Праздничные расчеты военнослужащих и марш боевых машин прошли по улицам Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба горадминистрации. Техника проехала по Коммунистическому проспекту, Тихоокеанской улице и площади Победы.

В парке имени Гагарина стартовала акция «Георгиевская ленточка». В параде на Сахалине участвовали действующие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, кадеты и казаки, передал RT.

Парад Победы в Москве начнется в 10:00 и продлится около двух часов. Кроме исторической техники военные покажут современные образцы, например, боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин».