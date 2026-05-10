В Новороссийске прошел «Бессмертный полк» под водой

В Новороссийске участники акции «Дайверский „Бессмертный полк“» погрузились в Черное море и прошли по дну Цемесской бухты с портретами своих героев. Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил в своем канале в «Макс» .

«Шесть дайверов из Анапы и Новороссийска погрузились под воду Цемесской бухты», — написал Кравченко.

В акции участвовали только сертифицированные дайверы с опытом. За безопасностью следили инструкторы: они провели подробный брифинг и контролировали состояние участников во время погружения.

Кравченко отметил, что «Дайверский „Бессмертный полк“» уже стал для города доброй традицией. Впервые такую акцию провели в 2024 году, а в 2026-м погружение организовали уже в третий раз. Она вызвала большой интерес у жителей города-героя.

«Бессмертный полк» — традиция с большим будущим, которая подтверждает, что память о подвигах наших защитников не знает границ — ни на суше, ни под водой», — отметил губернатор.

Сухопутные шествия памяти героев прошли 9 мая во многих городах России и за рубежом. Певец Николай Басков присоединился к акции в городе Караколе в Киргизии. Артист прошел в колонне с портретом своего родственника — ветерана Великой Отечественной войны.