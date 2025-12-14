В нескольких запорожских селах отключили электричество

В нескольких населенных пунктах Запорожской области произошло отключение электроэнергии. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Евгений Балицкий.

«Энергетики уточняют причины отключения. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания», — сообщил губернатор.

Накануне в Пензенской области жители столкнулись с отключением света и отопления на фоне морозов. Ночью была сильная буря, столбики термометров опустились до отметки -8 градусов. Без света остались более 19 тысяч домов, около 76 тысяч жителей, свыше 200 социально значимых объектов и 60 котельных в 166 населенных пунктах.

К вечеру электроснабжение восстановили в 12 тысячах домов. На месте работают 61 аварийная бригада, более 200 специалистов и почти 100 единиц техники.