Жители Пензенской области пожаловались на отключение отопления и света в морозы

В Пензенской области столкнулись с отключением света и отопления на фоне морозов. Также в регионе возникли проблемы с интернетом, заявили 360.ru местные жители.

«Ужасная метель. Сидим без света», — подчеркнула пензенка Мария.

Она уточнила, что у многих соседей отключили отопление.

Другой житель Пензенской области, Кирилл, рассказал, что ночью была сильная буря, а сейчас столбики термометров опустились до отметки -8 градусов. По его словам, электричество отключили примерно в 5:36, отопления в квартире тоже нет.

«Окна все в снегу. Плиту и свечки зажигаю», — добавил он.

Ранее в Пензенской области из-за непогоды объявили режим повышенной готовности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

«Прошу всех вас по возможности сегодня отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автотранспортом, не выходить из дома без крайней необходимости. Берегите себя и своих близких», — написал он.

Мельниченко подтвердил, что из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии, специалисты приступили к устранению неполадок.