В Мытищах хозяйка запрела таксу в машине на несколько дней

В Мытищах на Стрелковой улице женщина запирает свою таксу в автомобиле на целый день. Собаку оставляют в машине с 13 августа, рассказали в беседе с 360.ru местные жители.

Соседей давно настораживало неадекватное поведение хозяйки животного. По их словам, она запирает таксу, когда с утра уходит на работу, а вечером забирает домой.

«Она может облить водой прохожих, показывать непристойные знаки и всячески оскорблять. Психическое состояние оставляет желать лучшего, но почему собака от этого должна страдать?» — задалась вопросом одна из местных жительниц.

Владелица животного, по словам соседей, игнорирует просьбы не мучить собаку. Ситуация усугубляется тем, что на улице стоит солнечная погода, и таксе тяжело находиться в душном автомобиле без воды.

Похожий случай произошел в Лобне: хозяин бросил свою собаку без пищи и воды в запертой квартире. Соседи не могут освободить пса самостоятельно и обратились за помощью в полицию.