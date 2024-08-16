«С каждым днем лай становится тише». Собаку бросили на пять дней в запертой квартире в Лобне

В квартире в Лобне собака сидит без еды и воды уже на протяжении пяти дней. Освободить пса из запертой квартиры не получается, рассказали жители подъезда в беседе с 360.ru.

«Полиция не хочет вскрывать двери, так как нет причин. Собака воет с воскресенья круглые сутки. С каждым днем лай становится все тише — силы заканчиваются. У нее нет еды и воды, к ней никто не приходит», — поделился один них.

Соседи наклеили скотч на дверь, чтобы определить, открывают ее или нет. По словам местных жителей, клейкая полоса до сих пор находится на том же месте.

Собака, пояснили собеседники 360.ru, живет с выпивающим хозяином, который портит жизнь всем в подъезде. Он кидался на соседей с ножом, выламывал двери и пытался разломать кабину лифта.

Когда мужчина напивается, то выкидывает собаку из квартиры. Поэтому в межквартирном коридоре воняет мочой, и все стены в следах от лап собаки и когтей.

Теперь жильцы дома забили тревогу: по их мнению, у брошенной собаки остались буквально считаные часы. Они считают, что для спасения животного нужно выламывать дверь или вызывать альпиниста, чтобы попасть в квартиру через окно.

Корреспондент 360.ru побывал в Лобне и лично проверил происходящее в многоэтажке. Судя по видео, снятому рядом с квартирой, лай собаки, которую там заперли, слышен на весь подъезд.

Источник 360.ru сообщил, что сотрудники полиции выяснили, где сейчас находится владелец животного. Он уехал в другой город. Хозяин заверил, что оставил собаке еду и воду.

Перед отъездом мужчина также проконсультировался с ветеринаром о возможности оставить питомца одного. Он пообещал вернуться домой через два дня.

Ранее в Люберцах спасли спаниеля, который несколько дней провел в одиночестве в запертой квартире. Чтобы вытащить собаку, пришлось вызвать полицейских и сотрудников МЧС.