В МВД заявили, что отсутствие паспорта не является основанием для задержания

Сотрудник полиции не имеет права задержать человека только из-за отсутствия у него внутреннего паспорта. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин, его процитировал ТАСС .

«Мы все прекрасно понимаем, что задержание проводится по конкретно существующим основаниям, предусмотренным законом о полиции», — напомнил Васенин.

Таковыми могут быть совершенное преступление либо административное правонарушение, нахождение гражданина в розыске. Когда такие основания есть, человека доставят в отделение независимо от наличия у него при себе документов.

В подобных случаях по законодательству полицейскому нужен паспорт гражданина, чтобы установить его личность.

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