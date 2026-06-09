Слуцкий предложил отменить штраф для автомобилистов за забытые права

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не штрафовать водителей, забывших автодокументы, если их наличие можно подтвердить по электронным базам. Об этом сообщил ТАСС .

Штраф за отсутствие прав, регистрационных документов и полиса ОСАГО ввели, чтобы когда у сотрудников Госавтоинспекции не было оперативного доступа к электронным базам данных. Сейчас появилась возможность оперативно проверить наличие документов в базе, даже не имея их на руках, указали авторы обращения, которое Слуцкий направил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

В итоге водитель, который просто забыл бумаги дома, несет такую же ответственность, как и человек, не имеющий права управления автомобилем или страховки. Сумма штрафа составляет 500 рублей.

Ранее правительство утвердило план улучшения процедуры техосмотра. Изменения введут в 2028 году.