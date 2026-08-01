Россиянам рассказали, в каких ситуациях взрослым нужно свидетельство о рождении

Взрослому человеку может понадобиться свидетельство о рождении для оформления наследства и пенсий. Об этом Life заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

С помощью документа нотариус сможет подтвердить родственные связи, если человек менял фамилию. Парламентарий уточнил, что для этого не всегда достаточно одного паспорта.

«Аналогичная ситуация — при оформлении пенсии, когда требуется подтвердить сведения о родителях или устранить расхождения в документах», — подчеркнул он.

Также свидетельство о рождении нужно при оформлении гражданства, установлении или оспаривании отцовства, исправлении ошибок в записях органов ЗАГС. Еще одним случаем, когда требуется документ, Чернышов назвал получение повторных документов, когда нужно подтвердить родственные связи.

Ранее в МВД предупредили об изменениях в новых загранпаспортах с 1 января 2027 года. Из документов пропадут пункты «Личный код», «Учетная запись», а также данные о детях.