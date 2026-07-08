В МВД раскрыли мошеннические способы поиска жертв

МВД: аферисты ищут жертв под предлогом схожих интересов в соцсетях

Мошенники начинают общаться с незнакомцами, представляясь людьми со схожими интересами. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информации коммуникационных технологий МВД .

Основные признаки мошеннических аккаунтов — недавняя регистрация, смена фотографии или имени, быстрое переключение на личные темы и отсутствие понятных причин для знакомства.

«Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров, участниками одинаковых сообществ или людьми со схожими интересами», — заявили правоохранители.

По их словам, такой предлог создает иллюзию случайного и безопасного знакомства.

Ранее в Сочи местный житель стал жертвой мошенников и попал в реанимацию.