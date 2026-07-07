В Сочи 19-летний парень попал в реанимацию, став жертвой мошенников

Житель Сочи стал жертвой мошенников и попал в реанимацию. Подробности сообщили в телеграм-канале ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Мошенники провели психологическую обработку 19-летнего парня, в течение 10 дней внушая, что он общается с сотрудниками ФСБ. Лжесиловики запугали его и выманили из квартиры, а пока юноша отсутствовал — взломали сейф и устроили погром.

Когда найти ничего не удалось, злоумышленники заставили жертву инсценировать нападение на себя.

«Под влиянием аферистов потерпевший нанес себе несколько ножевых ранений, после чего был экстренно доставлен в реанимацию», — отметили в сообщении.

Отец потерпевшего обратился в полицию. В Нижневартовске задержали 18-летнего подозреваемого, его доставили в Сочи. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Мошенники в Подмосковье изобрели новый способ выманивания денег. Они стали использовать сервисы оповещения для доступа к личным данным.