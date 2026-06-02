В МВД предупредили о сообщениях с фиктивными ссылками от аферистов перед Днем России

Одна из самых популярных схем у мошенников — рассылка в мессенджерах и по электронной почте ложных уведомлений о якобы положенных «государственных выплатах», приуроченных ко Дню России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Там отметили, что обычно такие ссылки копируют страницы портала «Госуслуги» или имитируют вымышленный «Единый центр выплат».

В МВД отметили, что всплеск активности аферистов перед праздником связан с тем, что в приподнятом настроении люди менее критично воспринимают входящую информацию. Также мошенники играют на высоком спросе на турпоездки и услуги отдыха.

«Злоумышленники маскируются преимущественно под представителей органов государственной власти», — объяснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что аферисты начали подделывать голоса директоров школ с помощью ИИ. Они по телефону убеждают родителей выпускников перевести деньги под предлогом сборов.