Мошенники стали подделывать голоса директоров школ с помощью ИИ

Мошенники используют ИИ для имитации голоса директора школы или декана, чтобы вынудить родителей выпускников перевести деньги. Об этом рассказал член Омского отделения Ассоциации юристов России, руководитель компании «Голендяев и партнеры» Дмитрий Голендяев в беседе с РИА «Новости» .

«В 2026 году появились новые схемы, одна из них — звонки с использованием искусственного интеллекта от „деканата“ или „классного руководителя“», — сказал собеседник агентства.

По его словам, аферисты создают подделки голоса, копируя речи директора школы или декана, и убеждают родителей выпускников переводить деньги под предлогом сборов на выпускной или оплаты вымышленного штрафа.

Еще мошенники часто начали использовать метод с предварительной оплатой услуг фотографа или оператора на выпускной: в социальных сетях предлагают недорогую профессиональную съемку, получают деньги вперед, а в назначенный день никто не приходит.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме перед Днем защиты детей. Аферисты отправляют родителям фальшивые сообщения якобы от учебных заведений. В письмах предлагают оплатить страховку ребенка для его участия в праздничных мероприятиях.