В Мурманске людям пришлось спать в верхней одежде из-за блэкаута
После энергетического сбоя жители Мурманска из-за отсутствия отопления вынуждены спать в верхней одежде. О ситуации 360.ru рассказал один из очевидцев.
«Да [сейчас] без света, нет отопления. На улице -25 градусов, к сожалению. Проснулись поздно, потому что выходной день, элементарно даже чай не попить. Магазины в моем районе тоже без света, и полная неизвестность», — сказал он.
Мужчина уточнил, что в его семье люди сидят в кофтах под одеялами. Если ситуация не изменится к вечеру, то придется надевать куртки.
«Утром был свет, но сейчас уже и магазин, и большинство домов отключают постепенно», — добавил местный житель.
Утром 31 января общественный транспорт в Мурманске на фоне повторного перебоя с электроснабжением перевели на особый режим работы, сообщал глава города Иван Лебедев.
Ранее стало известно, что 23 января после обрушения пяти опор ЛЭП в регионе произошла крупная авария, оставившая без света тысячи жителей.