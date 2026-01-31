В Мурманске людям пришлось спать в верхней одежде из-за блэкаута

После энергетического сбоя жители Мурманска из-за отсутствия отопления вынуждены спать в верхней одежде. О ситуации 360.ru рассказал один из очевидцев.

«Да [сейчас] без света, нет отопления. На улице -25 градусов, к сожалению. Проснулись поздно, потому что выходной день, элементарно даже чай не попить. Магазины в моем районе тоже без света, и полная неизвестность», — сказал он.

Мужчина уточнил, что в его семье люди сидят в кофтах под одеялами. Если ситуация не изменится к вечеру, то придется надевать куртки.