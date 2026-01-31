В Мурманске транспорт перевели на особый режим работы из-за энергосбоя

Утром 31 января общественный транспорт в Мурманске перевели на особый режим работы на фоне повторного перебоя с электроснабжением. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев в телеграм-канале.

«Троллейбусное движение осуществляется из Первомайского округа до улицы Академика Книповича. Задействовано 35 троллейбусов», — написал он.

Также началось поэтапное отключение наружного освещения и иллюминации. По словам Лебедева, это необходимо для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов.

Ранее стало известно, что 23 января из-за обрушения пяти опор ЛЭП в регионе произошла крупная авария, оставившая тысячи жителей без света.