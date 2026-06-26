В Москве завершили реставрацию усадьбы «Покровское-Стрешнево»

В Москве после реставрации вновь откроется усадьба «Покровское-Стрешнево», которая принадлежала родственникам Романовых на протяжении двух с половиной веков. Объект культурного наследия федерального значения почти 100 лет не видел столь масштабной реставрации, написал сайт телеканала «Звезда» .

Усадьба «Покровское-Стрешнево» занимает около двухсот двадцати гектаров и имеет богатую историю, начиная с XVII века, когда землю для усадьбы приобрел боярин Родион Стрешнев. За более чем трехсотлетнюю историю усадьба обросла легендами и мифами.

Одна из легенд подтвердилась — загадочное исчезновение розового бриллианта, который первый царь династии Романовых подарил своей супруге. Бриллиант хранился в несгораемом шкафу и был украден в начале XX века, но впоследствии его нашли и вернули в усадьбу.

«В 2016 году правительством Москвы было принято решение о передаче объекта в собственность города. После чего началось комплексное возрождение усадебного комплекса. С 2022 года началась реставрация объекта культурного наследия федерального значения — главного дома, оранжереи, ограды», — объяснил заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Олег Голосной.

Специалисты восстановили купол со шпилем оранжереи, кровлю главного дома, укрепили конструкции и отреставрировали фасады центрального дома и кирпичные пристройки. Также были восстановлены мраморные тритоны, установленные в XIX веке при открытии усадьбы княгиней Шаховской.

«При реставрации специально восстановили классический особняк, это большая редкость для России», — подчеркнул историк усадьбы «Покровское-Стрешнево» Сергей Несвицкий.

После завершения реставрации мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел усадьбу. В ближайшие два месяца «Покровское-Стрешнево» вновь откроется для посетителей.