В Москве взяли под особый контроль безопасность водоемов в майские праздники

В Москве усилили меры безопасности на всех городских реках, озерах и прудах на период майских выходных. Об этом сообщил официальный телеграм-канал столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В период майских праздников 26 спасательных станций будут работать в режиме нон-стоп. Специалисты постоянно объезжают акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища на катерах, а также обходят берега пешком, чтобы вовремя заметить беду или предупредить отдыхающих об опасности.

Особое внимание уделяют тем местам, где москвичи привыкли собираться большими компаниями. Чтобы следить за порядком на самых дальних прудах в Новой Москве, спасатели используют специальные мобильные посты.

Сотрудники службы получили строгую инструкцию по поводу детей: если ребенка заметят у воды без родителей, его тут же попросят уйти из опасной зоны.

Свои советы по отдыху на майских праздниках россиянам дал и Роспотребнадзор.