Роспотребнадзор дал советы по отдыху на майских праздниках

Чтобы майские праздники прошли без проблем, Роспотребнадзор советует соблюдать правила пищевой безопасности, личной гигиены и защиты от клещей. Об этом сообщили РИА «Новости» в надзорном ведомстве.

«Откажитесь от скоропортящихся продуктов на пикнике — молочных изделий, копченостей, яиц и кондитерских изделий с кремом; перевозите еду в сумках-холодильниках и разделяйте сырые и готовые продукты», — отметили эксперты.

Для приготовления шашлыка в Роспотребнадзоре порекомендовали использовать нежирное мясо и тщательно прожаривать его до полной готовности. Для гарнира лучше выбрать свежие овощи и зелень. Овощи и посуду не рекомендуется мыть в водоемах — только бутилированной или кипяченой водой.

При отдыхе на природе важно защитить себя от клещей. Россиянам посоветовали выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и проверять себя каждые 15–20 минут.

«Старайтесь проводить время активно — прогулки, подвижные игры или посещение культурных мероприятий помогут провести праздники с пользой», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее нутрициолог Антонина Цвинария рассказала, что оптимальная порция шашлыка на человека — 200–300 граммов. При чувствительном желудке достаточно 100 граммов. Также лучше отказаться от алкоголя и десерта.