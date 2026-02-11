В Москве вырос спрос на номера в БДСМ-отелях

Спрос на БДСМ-отели в Москве в феврале вырос втрое — занято 90% номеров

Перед Днем святого Валентина в столице заметно вырос спрос на тематические БДСМ-отели: в феврале интерес к таким гостиницам увеличился примерно в три раза. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Москвы» .

Всплеск бронирований с приближением 14 февраля — пары заранее резервируют номера для романтических встреч.

На данный момент занято около 90% номеров в подобных отелях, а свободных вариантов к празднику становится все меньше. Стоимость краткосрочного размещения составляет в среднем от шести до девяти тысяч рублей за два часа.

Наибольшим спросом пользуются комнаты с джакузи, зеркалами и необычным интерьером, рассчитанным на тематический формат отдыха.

