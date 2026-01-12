Российскую телеведущую в США посадили к мигрантам за БДСМ-костюм и «Пошлую Библию»

Экс-ведущая шоу «Орел и решка» Хвостова попала в тюрьму для мигрантов в США

Таможенники в США отправили бывшую телеведущую шоу «Орел и решка» Василису Хвостову на сутки в тюрьму для мигрантов. Их смутило большое количество штампов, странные записи в соцсетях, а также секс-артибутика в багаже девушки. Она рассказала об этом на своей странице в Instagram*.

Телеведущая прилетела в Нью-Йорк. При прохождении паспортного контроля таможенники отправили ее на дополнительный досмотр багажа. В вещах Хвостовой нашли блокнот с записями под названием «Пошлая Библия» и БДСМ-костюм, а в соцсетях — описание профиля «семь лет секси-путешествий».

«Ну как бы все, я думаю, мы посмеялись, меня сейчас отпустят. Но нет, меня повели в третью комнату для допроса», — рассказала девушка.

Из-за работы в трэвел-шоу в заграничном паспорте телеведущей оказалось много штампов. Это смутило американских таможенников. Учтя все обстоятельства, власти США аннулировали визу Хвостовой и после суток в иммиграционной тюрьме депортировали в Евросоюз.

Другой бывший ведущий «Орла и решки» Антон Птушкин забросил трэвел-карьеру. После попыток вести шоу о еде он надолго исчез из публичного поля.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.