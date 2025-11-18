В Москве выпала половина месячной нормы осадков за сутки

За последние сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«За минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 12 миллиметров осадков или 23% месячной нормы», — сказал он.

В Московской области отметили в Красногорске 25 миллиметров осадков, что примерно 50% от среднемесячного количества. Также много дождей выпало в Толстопальцево — 19 миллиметров, Электростали — 18, Шаховской — 17 и Луговой — 15 миллиметров.

Метеоролог уточнил, что в течение дня выпадет еще 9-11 миллиметров осадков. Вечером дожди прекратятся.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая зима в Центральной России начнется только вместе с календарной. По его словам, до конца осени устойчивого перехода температуры через ноль не случится.