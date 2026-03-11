В Москве всю неделю будет сухая погода без осадков

В Москве будет сухая погода всю неделю, только в ночь на четверг может выпасть слабый снегопад. Об этом заявила заведующий лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с РИА «Новости» .

«Так как будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, погода будет без осадков. Разве что в ночь на 12 марта приблизятся атмосферные фронты с севера и может быть облачная погода с небольшими осадками», — объяснила она.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков заявил, что в Московской области уже в апреле может случиться грибной бум. Это связано с большим количеством влаги.

Метеорологи прогнозировали теплую весну в этом году в столичном регионе. Биолог объяснил, что высокая температура способствует активному росту грибов. Любителям тихой охоты можно рассчитывать на обильный урожай сморчков и строчков.