В Москве подразделения ФСБ и МВД перевели на усиленный режим службы

В российской столице подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ .

Такие меры приняли для предотвращения диверсий и терактов, которые киевский режим планировал устроить в Москве и Московской области.

Силовики уже предотвратили серию резонансных преступлений с применением самодельных взрывных устройств и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что иностранец пытался контрабандой провезти в Россию из Польши больше 500 мини-бомб под видом стелек для обуви, чтобы в дальнейшем отправить их в зону спецоперации.